Dia do Professor: Prefeitura de Belém celebra a data com políticas pedagógicas de qualidade

Hoje, 15 de outubro, é dia dos responsáveis por ensinar e compartilhar conhecimento. É Dia do Professor. “Ser professora para mim é ter uma grande responsabilidade. É uma responsabilidade com os sonhos das crianças que nós formamos e nós ajudamos a construir esses sonhos na vida delas”, disse a professora Eliana Formigosa, 43.

A Prefeitura de Belém reconhece a importância desse profissional. Por isso, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), adota diversas políticas públicas para atender a educação de crianças, jovens, adultos e pessoas com deficiência e ainda, ampliando a política de inclusão, alunos venezuelanos da etnia Warao, refugiados em Belém.

A Secretaria Municipal de Educação também proporciona no ambiente educacional, assistência social e psicológica dos professores e alunos. Além disso lançou o projeto “Guardiões da Saúde”, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), que visa cuidar da saúde e controle da pandemia nas escolas.

Belém livre do analfabetismo

Para celebrar o Dia dos Professores, a prefeitura da capital paraense lançou o plano “Belém, alfabetizada e educadora”, que pretende alcançar cerca de 11 mil pessoas num primeiro momento.

A secretária municipal de Educação, Márcia Bittencourt, destaca que o plano exige envolvimento de todos. ”Esse é um plano que requer muito de todos nós, educadores, que estão dentro da escola, mas também, dos que vão sair da sala de aula e alfabetizar nos presídios, nas feiras, nas igrejas, nas ilhas, nos assentamentos da reforma agrária e nos movimentos sociais de bairros. É um plano para a cidade toda, que sairá da escola e que terá um compromisso enorme de todos os educadores de Belém, para que a gente possa alfabetizar e declarar Belém livre do analfabetismo”, afirmou.

A professora Sônia Freire, 55, que atua na área educacional há 30 anos aprovou o projeto. “Esse é um projeto encantador que veio agora, com a gestão do nosso Prefeito Edmilson Rodrigues, e ele quer muito acabar com o analfabetismo. O projeto é bem-vindo, está sendo desenvolvido e eu enquanto alfabetizadora luto muito para que realmente o analfabetismo acabe, porque é uma situação que nós precisamos mudar no nosso país, principalmente, na nossa cidade de Belém do Pará”, enfatizou.

Estrutura de qualidade

O prefeito Edmilson Rodrigues também visa proporcionar um ambiente de qualidade para os estudantes, por isso, em poucos meses de gestão, a prefeitura já deu início à reforma de 77 unidades educacionais e entregou três unidades totalmente novas para receber os alunos. “Nós lançamos um plano de reforma de 77 unidades ao mesmo tempo, então é algo muito grandioso, ou seja, em quase todos os bairros de Belém você irá encontrar uma escola nossa em reforma ou em construção, porque algumas também serão construídas. Esse é o projeto do nosso governo”, garante Márcia Bittencourt.

A pequena Luane Pantoja, 9, que estuda na Escola Alzira Pernambuco, se sente bem melhor em uma escola que tem uma estrutura de qualidade. “Eu gosto de vir estudar aqui, porque eu aprendi muitas coisas que eu não sabia. E é muito legal”, relatou.

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) tem 2.731 professores, que atendem 72 mil alunos nas 203 unidades educacionais de Belém.

Texto: Lana Oliveira

Fonte: Agência Belém