Dia do Remo foi movimentado no Rosenão, em Parauapebas

O jogadores do Clube do Remo tiveram uma quinta-feira, 13, bastante movimentada no Complexo Esportivo Rio Verde, em Parauapebas, onde realizam a pré-temporada, a poucos dias do início do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2022. Eles participaram de uma palestra que tratou sobre a psicologia do futebol e de treino em dois períodos.

Pela manhã, no Complexo Esportivo Rio Verde, houve aquecimento seguido de trabalho de finalização e cruzamento com o técnico Paulo Bonamigo. No período da tarde, no Rosenão, trabalho específico de passe seguido de um treino tático.

Também nesta tarde chegaram em Parauapebas Felipe Gedoz e Bruno Alves, que já participaram do treino.

TREINO

A participação dos atletas e comissão técnica é um fator positivo que pode auxiliar no desempenho. “Vamos trabalhar com os jogadores para eles despertarem a capacidade psicológica e emocional deles, que assim eles possam render na sua plenitude como atletas. Eles precisam ter consciência desse potencial que têm trabalhando as emoções, as ansiedades, o medo, todos esses aspectos que fazem parte do ser humano. Os jogadores sabendo lidar com isso, vão produzir muito mais dentro de campo e o rendimento deles será muito maior. Então, estamos aqui para somar e ajudar os jogadores a despertar seu potencial”, explicou o psicólogo azulino Océlio, que se fez presente com o departamento de psicologia do clube, o qual conta com outros profissionais da área como Manoel Christo, Wesley de Abreu, bacharelado Rubens Cardoso e estagiário Newton Albuquerque.

Foto: Ascom Remo