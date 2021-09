Dia do Sexo 2021: a relação íntima entre sexualidade e saúde

Nesta data (6/9), é importante reforçar que cuidar da vida sexual também é uma forma de zelar pelo bem-estar

Neste dia 6 de setembro se comemora o Dia do Sexo. É um momento oportuno para lembrar que questões ligadas ao sexo têm muito a ver com a nossa saúde como um todo. Por isso, é fundamental se despir de tabus e entender que certas situações inclusive merecem ser discutidas com um médico.

Aproveitamos a data para separar alguns conteúdos recentes que ajudam a esclarecer por que o sexo deve ser encarado como mais um aspecto relevante para uma rotina equilibrada – e como a pandemia mexeu até com aquilo que acontece sob os lençóis.

Para ver um compilado de conteúdos sobre sexo em nosso site, é só clicar aqui.

FONTE UOL