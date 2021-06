Dia dos Namorados: 5 ideias para comemorar em casa

Assim como aconteceu no ano passado, o Dia dos Namorados deste ano será atípico. Com a pandemia, os casais que antes saíam para comemorar, agora devem pensar em alternativas para celebrar o amor em casa. Pensando nisso, separamos algumas dicas para te ajudar dar asas à criatividade e buscar meios alternativos para comemorar a data.

Confira:

5 ideias para comemorar o Dia dos Namorados em casa

1. Assistir a um filme ou série

Às vezes, o mais óbvio continua sendo uma das melhores opções e isso inclui um bom filme. Nada melhor do que o aconchego do seu amor ao assistir uma produção clichê de romance, um suspense ou até uma comédia pastelão.

2. Playlist do casal

Uma boa dica para deixar o ambiente com a cara do casal é montar uma playlist com músicas que lembrem e representem momentos especiais com a outra pessoa. É possível criar listas colaborativas em aplicativos como Spotify, Deezer e Apple Music.

3. Prepare o ambiente

Se você já está cansado de ficar em casa, nada impede de dar uma cara nova para o ambiente, não é mesmo? Para isso, há várias formas de inovar na “decoração”. Uma ideia é investir em tecnologias para mudar o ar do ambiente, como alterar a cor da lâmpada smart para um tom mais romântico e programar a Alexa para reproduzir a playlist do casal.

4. Noite de jogos

Para os casais competitivos, preparar uma noite de jogos é uma boa pedida. Se você não for do time que curte videogame, também existem diversas versões online de jogos clássicos de tabuleiro ou de cartas, como UNO e batata naval. Basta pesquisar as versões da Internet dos seus jogos favoritos.

5. Retrospectiva do casal

Às vezes, em relacionamentos de anos, é normal esquecer alguns momentos importantes do casal. Uma dica é criar um vídeo que retrate os dias dos pombinhos. Não sabe editar? Sem problemas. O app 1 Second Everyday — disponível para Android e iOS — tem uma função pra lá de criativa e pode te ajudar. Com ele, é possível gravar um segundo por dia e, no fim, juntar automaticamente todas as imagens, formando uma retrospectiva. Confira um exemplo:

Fonte: tecmundo.com.br