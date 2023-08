Dia dos Pais: filhos de colaboradores visitarão empresa no Pará

Para celebrar o Dia dos Pais, a ser comemorado nesse segundo domingo de agosto, dia 12, a Imerys Brasil, que no Pará possui uma planta de beneficiamento de Caulim, duas minas e um porto privado, irá promover um dia de lazer e aprendizado entre pais e filhos no ambiente corporativo. Com a ação “Traga seu filho para o trabalho”, a empresa convidou os filhos dos colaboradores papais para ter um dia especial na indústria.

“A ideia é proporcionar um encontro especial entre pais e filhos, além de introduzir as crianças e os jovens no dia a dia de trabalho de uma indústria de mineração. Com a visita, as crianças e adolescentes poderão conhecer as instalações da Imerys no Pará, os processos de produção do Caulim e os fluxos de produtos gerados com o minério, além de acompanhar a rotina de trabalho dos seus familiares e entender melhor sobre as profissões que eles desempenham na empresa e suas contribuições para uma mineração mais sustentável”, explica Lohana Dias, analista de Recursos Humanos.

Haverá, ainda, uma sensibilização sobre segurança no trabalho, dinâmicas com práticas de exercício e rodas de conversa sobre a experiência. No total, 40 filhos, entre crianças e adolescentes de 05 a 18 anos, terão a experiência imersiva na companhia de seus pais. As programações irão acontecer na mina da empresa localizada em Ipixuna do Pará, no nordeste do Estado, no dia 10 de agosto, e também na planta de beneficiamento do minério em Barcarena, região metropolitana de Belém, no dia 22 do mesmo mês.

Para a coordenadora de Recursos Humanos, Luziane Sousa, incentivar os pais a levarem os filhos para conhecer seu ambiente de trabalho pode ajudá-los a conciliar carreira e vida pessoal. “Entendemos que é muito importante e benéfico aproximar a família do ambiente de trabalho. Desta forma, ajudamos esse profissional a balancear vida pessoal e carreira e o filho pode ter novas descobertas, participar de atividades imersivas e compreender a importância do trabalho dos pais”, destaca.

Imagem: Divulgação