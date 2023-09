Dia Importante para o PSD: Bancada Federal Define Prioridades em Evento em Foz do Iguaçu

O Partido Social Democrático (PSD) reuniu sua bancada federal em um evento de grande importância para discutir questões cruciais para o Brasil, especialmente no setor elétrico, e estabelecer as diretrizes para os próximos seis meses. O encontro aconteceu na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, e contou com a presença de figuras de destaque do partido, incluindo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o líder do PSD na Câmara, Antonio Brito.

Uma das atividades de destaque foi a visita institucional à Itaipu Binacional, uma das maiores hidrelétricas do mundo, que desempenha um papel fundamental na geração de energia para o Brasil. A presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reforça a relevância do evento e a preocupação do PSD com as questões energéticas que impactam diretamente a vida dos brasileiros.

Além dos representantes do PSD, o evento também contou com a participação do governador do Paraná, Ratinho Júnior, que demonstrou apoio às iniciativas do partido. Outros ministros pessedistas que marcaram presença foram André de Paula, responsável pela Pasta da Pesca e Aquicultura, e Carlos Favaro, responsável pela Agricultura, destacando a diversidade de áreas de atuação do PSD e sua influência em várias esferas do governo.

As discussões realizadas durante o evento em Foz do Iguaçu abordaram questões relevantes para o futuro do país, especialmente aquelas relacionadas à segurança e ao desenvolvimento energético. Além disso, a definição das prioridades do partido para os próximos seis meses demonstra o comprometimento do PSD em buscar soluções para os desafios enfrentados pelo Brasil.

Em um momento em que o debate político é tão essencial, eventos como esse reforçam a importância da colaboração entre os membros da bancada federal e a busca por políticas que beneficiem a população em todas as esferas da sociedade.

O PSD demonstra estar comprometido em continuar trabalhando pelo bem-estar do país e pela melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, mantendo-se ativo e participativo nas discussões políticas que moldarão o futuro da nação.

Foto: Divulgação