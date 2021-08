Dia Mundial Da Juventude Tem Programação Especial Em Ananindeua

Dia 12 de agosto é o dia mundial da Juventude, para comemorar este dia a prefeitura de Ananindeua estará organizando uma programa especial que acontece a partir desta quinta-feira(12) até sábado(14) deste mês no CRAS do complexo da cidade nova 6,localizado na Cidade Nova, Sn 22 entre WE 84 e WE 87.

A programação contara com várias atividades de ação e serviços de cidadania e saúde, entre os serviços que serão oferecidos no horário de 9h ás 12h serão:

– Cadastramento de NIS e ID jovem

– Vacinação H1N1; aferição de PA e Glicemia; testagem rápida HIV, Sífilis e Hepatite C e B.

Já as ações que começará a partir das 9h da manhã até as 17h da tarde serão:

– Palestras Educacionais De Resistências A Drogas E Á Violência PROERD

– Palestras De Primeiros Socorros

– Oficina De Grafitagem

– Oficina Arte Em Pneu( Paisagem Ecológica)

– Demonstração De Inicialização Ao Skate

– Demonstração De Luta Jiu-Jitsu E Wrestling E Defesa Pessoal Para Mulheres

Foto: Perfil Pessoal Da Prefeitura de Ananindeua