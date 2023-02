Dia Mundial de Combate ao Câncer: Sespa realiza ações de saúde na UsiPaz do Guamá

Neste Dia Mundial de Combate ao Câncer, 4 de fevereiro, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Atenção Oncológica (CEAO) e do Programa Territórios pela Paz (TerPaz), promoveu ações de de saúde na UsiPaz do Guamá. Houve a oferta de agendamento de consultas e exames e, ainda, orientações, para conscientizar a população sobre o câncer e alertar sobre a importância do diagnóstico precoce da doença.

A Coordenação Estadual de Atenção Oncológica (CEAO) realiza ao longo do ano diversas ações de conscientização sobre o câncer e seus fatores de risco, que podem ser os mais variados como hábitos alimentares, costumes e até características genéticas.

A coordenadora do CEAO, Patrícia Martins, explica que a ideia é fomentar as ações para promover a prevenção e o diagnóstico precoce dos principais tipos de câncer. Segundo ela, ações como essas que oferecem agendamento de consultas e exames são muito importante ter nas Usinas de Paz, porque são instrumentos que permitem a população a ter acesso aos serviços de saúde.

“O câncer é crescente a cada ano, temos uma estimativa de cerca de 700 mil casos novos em 2023, no Brasil, por isso precisamos focar na prevenção, dentre elas a disponibilização de vacinas contra HPV, para prevenir os cânceres de colo de útero, penis e boca, por isso é importante que as crianças de 9 a 13 anos sejam vacinadas. Ofertar para as mulheres as consultas e os exames preventivos e mamografias para fazer o rastreamento de câncer de colo de útero e de mama. As pessoas também precisam ficar atentas aos principais sinais e sintomas para fazer o diagnóstico precoce do câncer e ter maiores chances de cura”, explica a coordenadora.

Flávia Lisboa, moradora do Guamá foi uma das beneficiadas pela ação. Ela foi com o marido para agendar consultas. “Já consegui agendar várias consultas hoje, inclusive com ginecologista para poder fazer o meu preventivo”.

Investimentos

Atualmente, a rede assistencial de alta complexidade em oncologia do Estado é composta por cinco estabelecimentos, sendo um Centro de Assistência Alta Complexidade em Oncologia (Cacon), do Hospital Ophir Loyola, em Belém. O hospital é referência para todos os tipos de cânceres e atende os 13 Centros Regionais de Saúde do Pará.

Além disso, a rede de assistência conta ainda com a Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), instaladas no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo e atende atendendo crianças e adolescentes menores de 19 anos, que recebem tratamento de câncer hematológicos e da infância; o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, Oeste do Pará, referência para o atendimento dos casos de câncer de pele, colo de útero, mama, próstata, estômago, colón e reto, pulmão e infanto-juvenil.

A unidade atende a população da Região do Baixo Amazonas; o Hospital Regional de Tucuruí (HRT), localizado no Sudeste do Pará, e atende a população da Região do Araguaia, Carajás e Lago do Tucuruí. Como parte da rede de assistência para tratamento de pessoas com câncer está Unacon do Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), em Belém, que atende pacientes com câncer, na maioria adultos, da Região Metropolitana de Belém e também dos rios Caetés, Tocantins e Marajó I e II.

Além das ações preventivas, a Sespa investe na expansão da Rede de Atenção Oncológica do Estado do Pará, com a implementação de uma Unacon no Hospital Regional de Castanhal, prevista para ser entregue no primeiro semestre de 2023, a implantação de uma nova Unacon no Hospital Regional de Marabá Geraldo Veloso, a Construção e implantação do Hospital da Mulher, que será referência para os serviços de diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e mama, além da estruturação para ampliação da oferta de serviços na área da oncologia nas Policlínicas e a atualização do parque tecnológico do serviço de diagnóstico por imagem e radioterapia das UNACON dos hospitais regionais de Santarém e Tucuruí e do CACON do Hospital Ophir Loyola, em Belém.

O secretário de saúde da Sespa, Rômulo Rodovalho, explica que a reestruturação na área da saúde tem o objetivo de organizar o sistema de saúde no estado e oferecer tratamento médico mais próximo da casa das pessoas. “A ideia é fazer com que as pessoas não precisem mais atravessar o estado em busca de tratamento especializado ou exames em equipamentos especiais”, afirmou o secretário de Saúde.

Todos os anos, o Hospital Ophir Loyola realiza mais de 1 milhão de atendimentos, entre cirurgias, quimioterapia, radioterapia, exames e consultas. Para garantir um melhor atendimento aos usuários da unidade, o governo do estado investiu na contratação de uma empresa de telerradiologia, que possui um Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens (Pacs) integrado. O método visa garantir agilidade na liberação de laudos dos exames por imagem, além de permitir acesso aos exames de forma padronizada, remota e com transferência automatizada e segura de dados. Ocorreu, ainda, a contratação de empresa especializada em serviço de Terapia Intensiva. A medida supriu a necessidade de estruturação de equipe médica necessária para ampliação de 19 leitos de Terapia Intensiva Adulto.

Outra novidade é a implantação do call center para assegurar mais conforto na marcação de consultas de retorno e de exames especializados. O novo canal facilita o acesso aos agendamentos, diminuir filas presenciais, sanar dúvidas de forma prática e humanizada, e atender com excelência os usuários.

Também foram reabertas três Unidades de Terapia Intensiva que oferecem 28 leitos de cuidados intensivos em uma estrutura moderna. O local passou por uma obra de ampliação e conta com uma área total de 695 m², que proporciona aos usuários da rede um ambiente mais adequado e confortável aos pacientes em situação consideradas mais críticas. As novas unidades seguem todos os padrões do Ministério da Saúde e Anvisa, e atende os padrões de humanização preconizados em legislação atual e órgãos competentes.

Foi adquirido pelo Hospital Ophir Loyola um Angiógrafo Modelo Artis Zee Floor e em agosto de 2022 finalizou a reforma estrutural da nova sala de hemodinâmica destinada ao novo equipamento de alta performance. Com decoração em painel LED e redução de luminosidade, o ambiente proporciona um ambiente tranquilo durante a realização dos exames. Já a nova tecnologia permite tratar pacientes com tumores de cabeça e pescoço, aneurismas cerebrais e malformações arteriovenosas cerebrais e medulares, com técnicas minimamente invasivas e baixas doses de radiação.

Em novembro do ano passado, o hospital iniciou as obras para a instalação da Clínica de Cuidados Paliativos Oncológicos (CCPO), que irá disponibilizar 40 leitos para pacientes em tratamento contra o câncer. A previsão é para quea obra seja inaugurada ainda no primeiro semestre de 2023. O centro cirúrgico do hospital também passa por uma obra de reforma que inclui a reestruturação do ambiente, inclusive das instalações elétricas. a fim de garantir a realização de procedimentos mais seguros. O ambiente receberá mobiliário, sistemas médicos, sala de recuperação pós-anestésica e focos cirúrgicos novos. Também está em curso a obra de readequação para receber equipamentos destinados à radioterapia, como aceleradores lineares e o tomossimulador, assim como a reconstrução do auditório Luiz Geolás de Moura Carvalho.

