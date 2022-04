Dia Mundial do Autismo é comemorado com programação especial em Belém

A conscientização do transtorno do espectro do autismo é comemorada no dia 2 de abril em todo o mundo. A data estabelecida em 2007 pela Organização das Nações Unidas (ONU) visa a divulgação de informações, a inclusão social e o engajamento na luta por direitos que diminuirão a desigualdade social para autistas.



A busca pela inserção dos autistas em várias áreas do âmbito social vem sendo cada vez mais trabalhada pelas prefeituras das cidades e em Belém não foi diferente. A programação cultural com adesivagem de veículos e orientação sobre o autismo ocorrem durante todo o sábado no centro da capital e também no distrito de Mosqueiro. A programação inclui também atividades como a Caminhada de Conscientização do Autismo em Mosqueiro que ocorreu hoje pela manhã, promovida pelo Centro de Referência em Inclusão Educacional (Crie), vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Belém (Semec) para reunir a população e os pais de pessoas com TEA.

créditos: Pedro Guerreiro / Agência Pará



Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma em cada 160 crianças no mundo nascem com autismo e os primeiros sinais da condição aparecem em média antes dos três anos. O diagnóstico precoce é essencial para o desenvolvimento das habilidades básicas de interação e sociabilização ainda na infância. O tratamento é feito por uma equipe multidisciplinar por profissionais da área de pediatria, psicologia e terapia ocupacional que buscam garantir o desenvolvimento neurológico do autista.



Em Belém, a programação para as comemorações do dia segue promovida pelo grupo Meu Mundo Azul, que reúne mais de 300 mães de autistas e acontecerá na avenida Doca de Souza Franco em um posto de gasolina, esquina com a rua Antônio Barreto de 9 da manhã até as 17 horas da tarde. As ações continuarão por todo o mês de abril em praças e escolas com a entrega de materiais informativos.

Redação: Paola Queiroz

Foto: Igor Mota / O Liberal / Arquivo / Imagem Ilustrativa