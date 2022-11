Dia mundial em memória às vítimas de trânsito será celebrado em Santarém

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), celebra neste 20 de novembro o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito. A data, criada em 1993 e estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2005, tem o objetivo de homenagear não só as pessoas que morreram em decorrência das fatalidades do trânsito, mas também familiares, amigos e todos que sofrem a perda de entes queridos.

Na ocasião, serão debatidos propostas que melhores a segurança viária de Santarém, a fim de reduzir o número de acidentes no município.

Além da SMT, participam da mesa redonda, o Departamento de Trânsito do Pará, através da Ciretran Santarém; Polícias Civil, Militar, Rodoviária Estadual e Rodoviária Federal; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); Corpo de Bombeiros; acadêmicos e professores da Universidade Estadual do Pará (UEPA); Associações e Auto Escolas.

