Dia Nacional da Amazônia é debatido no plenário da Assembleia Legislativado Pará

No dia nacional da Amazônia, comemorado em 05 de setembro, deputados fizeram pronunciamentos para destacar o papel que o estado do Pará e os demais da Região Amazônica vêm assumindo no cenário nacional, e até internacional, diante do desafio de estar na linha de frente na defesa de um dos patrimônios naturais mais valiosos de toda a humanidade, sendo a maior reserva natural do planeta.

Para o deputado Carlos Bordalo, o aspecto principal para se comemorar o dia da Amazônia é o papel de destaque que a região tem recebido por parte do federal. “O PAC vai investir no país até 2026 de um trilhão e 500 bilhões”, destacou. Considerou que serão obras fundamentais. “Vamos ter na Amazônia muitas obras importantes, interligação de linhas de transmissão de energia elétrica, estradas, investimento na segurança para as reservas biológicas da Amazônia”.

O Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) prevê investimentos no valor de R$ 75,2 bilhões no Pará e mais de 49 bilhões no vizinho Amazonas. Pelo anúncio feito em agosto, estão previstos a ponte sobre o Rio Xingu na BR-230; a duplicação da BR-316, no trecho entre Castanhal e o trevo de Salinópolis; a pavimentação da BR-308, entre Viseu e Bragança; a derrocagem do Pedral do Lourenço e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

Há investimentos também em estudos, como em hidrovias e Ferrogrão, via férrea para ligar o Porto de Miritituba, em Itaituba, no sudoeste do Pará, ao município de Sinop, no Mato Grosso. E também estão previstas obras de urbanização de favelas, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, prevenção a desastres naturais; além de construções para os setores da saúde, educação, cultura e esporte.

A deputada Maria do Carmo destacou ainda a importância da data, do dia nacional da Amazônia, para celebrar a riqueza e a importância deste ecossistema único do mundo, que abriga uma diversidade incomparável de vida e, que pode e deve, em primeiro, lugar beneficiar seus moradores para ‘bem viver’.

“Estamos abertos ao diálogo e para receber investimentos na Amazônia, porque aqui existe espaço para todos, no entanto, não somos uma porteira aberta para experimentos”, disse. Para ela é necessário regular os que aqui venham, seguir um portfólio ou um protocolo a ser seguido, operado pela Sudam e demais políticas governamentais recebendo os projetos com financiamentos do Basa e do Fundo Amazônia.

Não podemos deixar que ‘preservação’ seja ferramenta de subdesenvolvimento – Já o deputado Carlos Vinicius falou sobre as cobranças que são feitas para os amazônidas sobre a preservação da Amazônia e que não podemos somente falar que a Amazônia seja apenas fornecedor de água e de oxigênio para o mundo. “Temos um grande potencial de fornecedor de todas as necessidades existentes hoje – floresta, biodiversidade, potencial minerário e não podemos deixar passar esse momento, e permitir que o discurso de preservação seja ferramenta de subdesenvolvimento da população que vive na Amazônia”.

Para ele, não há nenhuma forma de desenvolvimento sem uma certa agressão ao meio ambiente. “Temos que explorar esse potencial, e que as agressões sejam feitas de forma minimamente impactante e muito eficiente economicamente para poder levar o desenvolvimento para a população que mora na beira do rio e dentro de nossas florestas”, concluiu, afirmando o caminho usado por outros países na busca pelo desenvolvimento econômico e social.

Imagem: Ozéas Santos (AID/Alepa)