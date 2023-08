Diálogos Amazônicos: Inesc reforça debates sobre direitos socioambientais

Como parte da programação do Diálogos Amazônicos, o Instituto de Estudos Socioeconômicos – Inesc participou de duas atividades que na semana dos Diálogos Amazônicos, evento realizado no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, no começo deste mês. A primeira delas foi promovida pelo Grupo Carta de Belém no sábado, 05, que debateu o papel dos governos progressistas da Pan-Amazônia na construção da justiça climática.

O objetivo é traçar estratégias populares na construção de uma agenda por uma justiça climática que seja reparativa, restaurativa e alinhada aos povos que vivem na Amazônia. Além disso, as discussões levaram em conta a perspectiva de gênero e o combate ao racismo ambiental. Tudo isso no contexto de retomada democrática.

IMPACTOS DE MEGAPROJETOS

A segunda atividade ocorreu no domingo, 06, e promoveu um diálogo sobre a trajetória histórica de grandes obras de infraestrutura na Amazônia nos setores de transportes e energia. Além disso, discutiu-se estratégias pautadas na manutenção da infraestrutura da natureza, no fortalecimento da governança territorial e no apoio a cadeias produtivas da sociobiodiversidade.

A ação é puxada pelo Grupo de Trabalho Amazônico (GTA) e conta com o apoio de diversos parceiros.

CÚPULA DA AMAZÔNIA

O evento Diálogos Amazônicos ocorreu em Belém, no período de 4 a 6 de agosto, organizado pela Secretaria-Geral da Presidência da República e antecedeu a Cúpula da Amazônia, que reuniu chefes de Estado de países da América do Sul para debater questões ambientais a nível global.

Imagem: Ray Nonato/Ronabar