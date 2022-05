Diante do Criciúma, Cruzeiro defende tabu de 20 anos

Em 17 jogos entre as equipes, são 10 vitórias mineiras e apenas 2 triunfos catarinenses

Na próxima sexta-feira, no Heriberto Hülse, em Santa Catarina, o Cruzeiro visita o Criciúma, pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com cinco vitórias consecutivas, a Raposa está na liderança da competição e tem um objetivo muito claro: o acesso à elite do futebol nacional. Atualmente, o time celeste tem 19 pontos ganhos, três a frente do Bahia, segundo colocado.

E se depender do histórico diante do próximo adversário, o Cruzeiro permanecerá na ponta da tabela. Isso porque, contra o Criciúma, a equipe mineira não é derrotada desde 2002, pela Copa Sul-Minas, quando perdeu por 2 a 1, no Mineirão.

De lá para cá, foram nove jogos, com seis vitórias celestes e três empates, incluindo o último embate, que terminou em 1 a 1, em 2016, pela extinta Copa da Primeira Liga. Ao todo, o confronto contabiliza 17 partidas, com 10 triunfos estrelados e apenas dois do Criciúma, além de cinco igualdades.

