Diário Oficial formaliza Carlos Vieira na presidência da Caixa

A edição extraordinária do Diário Oficial da União da última sexta-feira (3) formalizou a escolha de Carlos Antônio Vieira Fernandes como novo presidente da Caixa Econômica Federal.

Vieira substitui Rita Serrano que teve a demissão confirmada no dia 30 de outubro, após ser indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (AL), um dos nomes do Centrão que negociou a liderança da Caixa com o governo Lula.

Fernandes é funcionário de carreira do banco e já trabalhou com integrantes do PP nos governos petistas anteriores.

Em 2012, por exemplo, ele foi secretário executivo do Ministério da Integração Nacional. Na época, a pasta era comandada por Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), aliado de Lira.

