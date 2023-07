Dicas: viajar de avião requer informações extras para evitar transtornos

Aproveitar o mês de julho é uma tradição. Viajar com a família e amigos para destinos regionais, nacionais ou até mesmo internacionais é uma ótima opção, mas se escolher a viagem de avião, siga algumas orientações para não ter transtornos neste período. O advogado Paulo André Nassar alerta que, em caso de atrasos ou cancelamentos de voos, a companhia aérea tem a obrigação legal de pagar a alimentação, a hospedagem em um hotel e garantir a realocação dos passageiros em outro voo.

“Você precisa saber que as companhias aéreas não estão fazendo favor nenhum para nós, consumidores. Elas têm a obrigação legal de fornecer serviços de qualidade ao cidadão. Se em algum momento essa relação for desrespeitosa e você tiver seus direitos negados pelas empresas, cabe reparação judicial, sim”, garante Paulo André Nassar.

“É importante destacar que a empresa pode ser obrigada a indenizar por danos morais também, quando o cancelamento ou atraso no voo tenha sido extremamente prejudicial para você e sua família. Nesses casos, a indenização não é suficiente para reparar todos os transtornos causados e cabe um processo por danos morais”, afirma o advogado.

FIQUE ATENTO

Conheça seus direitos: A legislação brasileira obriga as companhias aéreas a cuidar dos passageiros em caso de longos atrasos ou cancelamento de voos, o que inclui acesso a informações, refeições, bebidas e acomodação, se necessário. Guarde seu cartão de embarque e outros comprovantes da viagem: Qualquer documento que você possa fornecer, em caso de comprovação de viagem, será importante. Reúna evidências: Você deve reunir provas dos atrasos ou cancelamentos do voo. Faça fotos do quadro de embarque ou grave as comunicações da companhia aérea confirmando a interrupção. Essas provas podem ajudar em um eventual processo judicial por danos morais devido a problemas de voo em que você deixou de comparecer a uma reunião de negócios ou consulta médica, por exemplo. Questione os motivos do atraso ou cancelamento do voo: Os casos em que a companhia aérea for diretamente responsável pelos longos atrasos ou cancelamentos (por exemplo, em caso de problemas técnicos ou falta de tripulação), você pode ter direito a uma compensação de voo. Os casos de questões climáticas extremas ou situações epidemiológicas, podem desobrigar a empresa aérea de pagar a indenização. Preste atenção ao que você assina: Se a companhia aérea pedir que você assine algo, leia com atenção para garantir que seus direitos não sejam afetados. Não aceite menos do que a compensação a que tem direito. Assistência material: Deve ser oferecida gratuitamente nos casos de atraso, cancelamento, interrupção de voo e preterição (negativa) de embarque. Ou seja, quando o passageiro se encontra no aeroporto, explica a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Levando em consideração o tempo de espera, contado a partir do momento em que houve o atraso, cancelamento ou preterição de embarque, devem ser fornecidas as seguintes assistências:

A partir de uma hora: comunicação (internet, telefone etc.);

A partir de duas horas: alimentação (voucher, refeição, lanche etc.);

A partir de quatro horas: hospedagem (somente em caso de pernoite no aeroporto) e transporte de ida e volta. Se o passageiro estiver no local de seu domicílio, a empresa poderá oferecer apenas o transporte para sua residência e de sua casa para o aeroporto.

Imagens: Divulgação