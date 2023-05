Dicussão por causa de tráfico de drogas pode ter sido a causa de atentado a cacique Tembé

O delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, concedeu entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, 17, ocasião em que se reportou acerca da prisão de Juscelino Ramos Dias, o conhecido “Passarinho”, acusado de tentativa de homicídio contra o cacique Lúcio Tembé, crime ocorrido no distrito de Quatro Bocas, município de Tomé-Açu, no nordeste do Pará, na madrugada do último domingo, 14, Dia das Mães. Segundo o chefe de polícia, tudo leva a crer que o crime decorreu de uma discussão entre o acusado e a vítima. Todavia, os fatos são apurados rigorosamente no afã de se verificar se haveria outros motivos e mais pessoas envolvidas com o crime.

Resende informou que “Passarinho” foi preso em flagrante delito em Tomé-Açu, ontem, terça-feira, 16, com cerca de quatro mil reais em dinheiro, provavelmente se preparando para fugir da cidade. Como as investigações se intensificaram ininterruptamente desde o momento em que a autoridade policial tomou conhecimento dos fatos, o suspeito foi preso e autuado em flagrante delito, haja vista haver elementos suficientes para o enquadramento, independente da confissão ou não do crime.

Conforme disse o Delegado Geral Walter Resende, em seu depoimento, “Passarinho” se reservou ao direito de permanecer calado para falar apenas em juízo. Desta forma, o flagrante foi lavrado e a Justiça irá decidir, depois do depoimento, se o homem permanecerá com prisão decretada.

O flagrante contra o acusado é apenas pela tentativa de homicídio, posto que, ao ser preso, nenhuma arma nem drogas foram encontradas com ele.

MÓVEL DO CRIME

Disse ainda o chefe de Polícia que “Passarinho” é morador da área indígena há muitos anos e mantinha convivência pacífica com a comunidade. No entanto, circularam, no local, informações de que ele estaria envolvido com tráfico de entorpecentes. Houve a discussão com o cacique Lúcio Tembé e, nesse mesmo dia, ocorreu a tentativa de homicídio.

Na ocasião, ainda segundo a polícia, consta que “Passarinho” teria chegado em uma motocicleta e disparado contra Lúcio Tembé, fugindo em ato contínuo. A Polícia, agora, apura se na ocasião do crime, “Passarinho” estava acompanhado de alguém na motocicleta, mas o certo é que, ao ser capturado quando possivelmente tentava fugir, o suspeito estava acompanhado. A pessoa que o acompanhava também foi ouvida em depoimento e posta em liberdade, já que nada tinha a ver com os fatos.

CONFLITOS AGRÁRIOS

Walter Resende foi insistentemente questionado se seria possível a tentativa de homicídio estar vinculada aos conflitos dos indígenas tembé e quilombolas que estão invadindo terras de empresas da região. O policial explicou que, a princípio, o atentado seria decorrente da briga entre Lúcio Tembé e “Passarinho” por tráfico de drogas.

Uma das empresas que atuam na região com dendê para produção de biocombustíveis é o Grupo BBF (Brasil BioFuels), que tem mais de 750 boletins de ocorrências registrados nas delegacias de Polícia Civil de Acará, Quatro Bocas e Tomé-Açu, contra a ação criminosa de invasão de fazendas, depredação de máquinas e sedes de fazendas, incêndios em veículos, além de roubos de toneladas de frutos frescos de dendê e containeres. Foi indagado do chefe de polícia, se ele tem conhecimento desses casos e o que vem sendo feito, tendo em vista ninguém ter sido preso até hoje. Segundo Walter Resende, todas as ocorrências são rigorosamente investigadas e há dezenas de inquéritos instaurados em andamento.(Edição e imagens: Roberto Barbosa/Ascom Polícia Civil)