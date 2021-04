‘Didi’, chefe de uma facção, é morto durante troca de tiros com a Polícia Miltar em Igarapé-Miri

O Portal Moju News teve acesso a uma imagem onde mostra um criminoso morto que era muito procurado pela Polícia e por outra facção rival em Igarapé-Miri, nordeste paraense.

Dieliton Rodrigues Pena, 30 anos, estava foragido do Sistema Penal do Pará desde 21 de abril de 2019. Desde então, ele formou uma milícia responsável por muitos homicídios, latrocínios e tráfico de drogas. Era conhecido no mundo do crime por ‘Didi’.

‘Didi’ foi morto na manhã desta terça-feira, 20, após trocar tiros com a Polícia Militar em Igarapé-Miri.

Ele estava ao lado de seu fuzil, que sempre gostava de ostentar.

