Dieese mostra preços das passagens para o feriado de 7 de setembro

Como o feriado de 7 de Setembro este ano ocorrerá na próxima terça-feira, é muito provável que uma quantidade expressiva de pessoas deixe Belém já a partir desse final de semana rumo a outros locais, utilizando vários tipos de transportes (aéreo, rodoviário e marítimo), além de transporte particular para curtir o feriadão ampliado. Pesquisas feitas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA sobre os custos dos transportes para o feriado de 7 de setembro 2021, efetuadas no Terminal Rodoviário de Belém, ontem, quarta-feira 01, e na manhã de hoje, quinta-feira 02, em relação ao mesmo período do ano passado, mostram que apenas o transporte intermunicipal de passageiros e as passagens em ônibus urbano para Mosqueiro não tiveram reajustes.

No caso do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, o último reajuste oficial foi autorizado pelo Governo do Estado em 02/12/2019. Já o transporte rodoviário interestadual de passageiros está mais caro 4,10% em relação ao mesmo período do ano passado. O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre – ANTT em 23/02/2021.

No caso especifico da linha urbana para Mosqueiro (gerenciada pela Prefeitura de Belém), as passagens também não tiveram reajustes nos últimos 12 meses. O último reajuste de preço autorizado pela Prefeitura de Belém/Semob aconteceu em 31/05/2019, quando o valor da passagem saiu de R$ 5,30 para R$ 5,80.

Ressalta o Dieese/PA que a passagem urbana para Mosqueiro gerida pela Prefeitura de Belém ao custo de R$ 5,80 é menor que o valor cobrado pela mesma passagem na Linha Intermunicipal também para o Mosqueiro, operada pela Empresa COOPETPAN no transporte de passageiro para a ilha com o custo de R$ 12,00 (pelo menos até a manhã desta quinta-feira 02/09/2021).

Por outro lado, para quem vai pegar a estrada em carro particular (saindo ou chegando a Belém), os custos nos transportes para este feriado de 7 de Setembro de 2021 também serão maiores que os verificados no ano passado, devido às altas generalizadas nos preços dos combustíveis, especialmente etanol e gasolina, que não diferem muito um do outro.

Estudos do Dieese/PA com base em pesquisas da ANP efetuadas no ultimo final de semana, mostram que o litro da gasolina estava sendo comercializado em média nos Postos da capital a R$ 5,967, com preços variando entre R$ 5,710 a R$ 6,199; o litro do óleo diesel (S-10) estava custando em média, R$ 4,989, com menor preço encontrado R$ 4,699 e o maior a R$ 5,399. Já o litro do etanol estava custando em média, R$ 5,602; o menor preço encontrado foi de R$ 5,359 e o maior, R$ 5,899.

Abaixo, a tabela com os preços das passagens de ônibus intermunicipais pesquisadas pelo Dieese/PA, ontem quarta-feira 01/09 e hoje quinta-feira 02/09/2021 (pela manhã), para os principais municípios/balneários do Pará para as viagens neste 7 de Setembro:

• Bragança, o preço da passagem está custando R$ 48,00;

• Cametá o preço da passagem está custando R$ 64,00 (com a travessia);

• Capanema, o preço da passagem está custando R$ 38,00;

• Castanhal, o preço da passagem, está custando R$ 16,00;

• Colares, o preço da passagem está custando R$ 25,50;

• Mosqueiro, o usuário pode pagar de R$ 5,80 (ônibus urbano fora do Terminal administrado pela Prefeitura de Belém) a R$ 12,00 (Ônibus Intermunicipal da linha regular administrado pela empresa COOPETPAN);

• Marabá, o preço da passagem está custando R$ 100,00;

• Salinas o preço da passagem está custando R$ 48,00;

• São Caetano de Odivelas o preço da passagem está custando R$ 27,00;

• Tucuruí, o preço da passagem está custando R$ 96,00 (Diurno) e R$ 103,00 (noturno);

• Vigia, o preço da passagem está custando R$ 22,50.

Foto: Divulgação