Dieese/PA aponta que devem ser gerados até o final do ano 4 mil empregos

Outubro começa com uma conjuntura ainda fortemente impactada pelos reflexos da pandemia no Pará e em todo o Brasil. Fazem parte também do cenário atual os altos índices de desemprego, juros elevados, preços altos, forte queda da renda e aliado a toda a esta situação, os paraenses terão mais um ano sem a realização do tradicional Círio de Nazaré no seu formato original.

É importante lembrar que em condições normais, o Círio de Nazaré é um dos grandes propulsores da economia paraense, com injeção nesta época do ano em cerca de R$ 1 bilhão de reais. Em meio a toda esta conjuntura, as expectativas começam a se voltar para o final do ano, mesmo ainda faltando cerca de dois meses para tal. Ao mesmo tempo crescem também as expectativas dos vários setores econômicos do Estado sobre o desempenho da economia para este período, em especial o Comércio, principalmente a partir da entrada da 1º parcela do 13º Salário em todo o Estado que, por Lei, deverá ser paga no máximo até o dia 30/11/2021.



A primeira e segunda parcelas do 13º salário/2021 dos aposentados já foram totalmente antecipadas, bem como também ocorre a antecipação de parte da gratificação natalina dos servidores estaduais. Com a possibilidade de mais dinheiro circulando, a torcida do setor empresarial é grande para a melhora nas vendas neste ultimo período do ano.



Para este 2021, mesmo com a entrada de mais recursos nesta reta final do ano, o cenário da economia em todo o Brasil ainda continua sendo muito ruim, principalmente em função da pandemia, inadimplência e desemprego elevados, bem como a queda brutal no poder de compra. Este ano, a ajuda emergencial também caiu pela metade e pouco melhorou o cenário geral.



A esperança agora é que, turbinado com uma quantidade extra de recursos oriundos principalmente do 13º salário, o final do ano possa apresentar mais equilíbrio na movimentação dos setores econômicos, principalmente no Comércio e, com isso, proporcionar maior aumento nas vendas e um freio maior no desemprego.



Os juros da Taxa Selic apresentaram quedas significativas nos últimos 12 meses, saltando de 2,00% no ano passado (Outubro/2020) para os atuais 6,25%, devido principalmente a alta da inflação registrada este ano. Entretanto, os juros do crediário estão acima de 70,00%, do cheque especial acima de 123,00% ao ano e do Cartão de Credito chegando a mais de 330,00% ao ano. A inflação dos últimos 12 meses também está em forte alta, alcançando cerca de 10,00%.



O resultado de tudo isso impacta fortemente o investimento, a renda e a geração de empregos. A economia paraense também faz parte deste cenário nacional. Atualmente, no Pará, quase metade da Força de trabalho ocupada ganha até um salario mínimo de remuneração máxima mensal (aproximadamente 1,7 milhão de pessoas). Já o número de desempregados gira em torno de 500 mil pessoas e a informalidade alcança 1,1 milhão de pessoas no chamado trabalho por conta própria.



A exemplo de outros anos, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA ouviu no Pará mais uma vez, nos últimos 15 dias, vários empresários, ligados aos setores da Indústria, Serviços e Comércio. Nesta escuta, todos foram unânimes em manifestar a preocupação com os cenários aqui apresentados, bem como estão na torcida por maior equilíbrio na economia para este final de ano (já que diferentemente do ano passado, agora temos a vacina). Ao mesmo tempo, também mantiveram suas preocupações com as taxas de juros, os altos custos de produção, a inadimplência e também a questão do emprego/desemprego.



Aliado a estes fatos, também o empresariado espera com ansiedade (mesmo sabendo que não serão resolvidos todos os problemas) a entrada na economia paraense da primeira parcela do 13º Salário 2021.

Na avaliação do Dieese/PA, uma parte considerável da primeira parcela do 13º Salário 2021, deverá ser destinada ao pagamento de dívidas anteriores. Assim, o setor empresarial, principalmente do Comércio, espera tirar da inadimplência um contingente expressivo de consumidores e o restante (se sobrar) deverá ir diretamente para o consumo.



Mesmo com os problemas oriundos da situação econômica nacional e internacional, motivada principalmente pela Pandemia e seus reflexos, na outra ponta, com o avanço da vacinação e o afrouxamento das restrições sanitárias, mostram que a economia começa a dar sinais de melhora. Sem desconsiderar o atual quadro com os mais de 14 milhões de desempregados em todo o país, o retorno de algumas atividades tem possibilitado a geração de empregos formais no Pará e em todo o Brasil. Segundo os dados analisados pelo Dieese/PA, com base em informações oficiais do Ministério do Trabalho/Caged, no comparativo entre admitidos e desligados, o saldo de empregos formais este ano em todo o Pará é positivo.



Só para se ter uma ideia, nos oito primeiros meses deste na (Janeiro-Agosto/2021), no setor de Comércio, por exemplo, em todo o Pará, foram feitas, 30.772 admissões, contra 24.034 demissões, gerando um saldo positivo de 6.738 postos de trabalhos formais.

TEMPORÁRIOS

Com base na analise feita sobre os dados do Ministério do Trabalho obre o emprego formal em todos os setores econômicos do Pará, principalmente no Comércio, Indústria e Serviços este ano, como também da perspectiva de uma melhora no desempenho da economia paraense com a circulação de mais dinheiro neste segundo semestre, através de vários fatores, principalmente as parcelas do 13º salário/2021, recursos do PIS e FGTS, Auxilio Emergencial e com base também nas informações colhidas junto aos setores empresariais da Região Metropolitana de Belém, frente às situações e ao atual cenário de emprego, o Dieese/PA estima que as contratações temporárias neste final de ano deverão alcançar cerca de quatro mil pessoas na Região Metropolitana de Belém (a grande maioria na capital), praticamente a mesma quantidade do ano passado.



Estas contratações deverão envolver vários setores econômicos como a Indústria, Serviços e principalmente o Comércio (incluindo Supermercadista e Shoppings Centers). No caso especifico do Comércio, uma parte considerável destas contratações deverá ocorrer com as novas modalidades de contratação, como o Trabalho Intermitente e parcial.



Este ano, ainda segundo informações dos setores empresariais ouvidos pelo Dieese/PA, o perfil das contratações poderá alcançar, em alguns casos, o período de até três meses (Outubro, Novembro e Dezembro). É bom lembrar que no inicio dos anos 2000, o numero de contratações temporárias de final de ano chegou a 3.200 trabalhadores; 8.000 mil contratações em 2014 e no, ano passado (2020), 4.000 contratações ocorridas na Região Metropolitana de Belém.



A torcida agora é para que os principais setores econômicos do Pará tenham um bom desempenho e que as vendas, em especial neste final de ano possam também se refletir com mais empregos e renda no Pará.

