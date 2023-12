Diego Alemão pagará tributo de R$ 10 mil por porte ilegal de arma

O ex-BBB Diego Alemão fez um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro e irá pagar um tributo de R$ 10 mil por porte ilegal de arma. O valor irá para o Instituto Nacional do Câncer (Inca). De acordo com informações do Metrópoles, em caso de descumprimento, ele voltará a ser processado.

Em setembro, Diego Alemão chegou a ser preso pelo porte de arma, mas pagou fiança de R$ 4 mil logo depois. Ao sair da delegacia, ele disse que a arma que estava com ele é registrada.

– Venha para o Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, sem risco nenhum. Eu tenho uma arma não municiada que estava debaixo do carro, que eu já tenho há muitos anos registrada, está tudo bonitinho – declarou.

Posteriormente, decidiu se internar em uma clínica de reabilitação para tratar vício em substâncias químicas e um quadro de depressão. Atualmente, Diego está internado em uma clínica de reabilitação na Califórnia. Antes disso, ele ficou por 16 dias em uma clínica brasileira.

– Com autorização médica, decidimos dar início a tratamento específico de desintoxicação nos Estados Unidos, conhecido mundialmente por ter as melhores clínicas de reabilitação. Estive pessoalmente na clínica na Califórnia, conhecendo suas dependências, profissionais e métodos de trabalho – declarou o advogado Jeffrey Chiquini.

