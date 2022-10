Diego e Arnaldo lançam “Sofre Todo Mundo”. Modão bruto e apaixonado é a nova aposta da dupla

Sabe aquele modão clássico que, independente de onde toca – seja no boteco do interior ou na balada da capital – a turma canta em alto e bom som? Pois é uma dessas que Diego e Arnaldo acaba de lançar. A dupla chegou nas paradas anteontem, quinta-feira, 29, com a inédita “Sofre Todo Mundo” . O clipe chegou ontem, sexta-feira, 30 – às 11h no canal oficial do YouTube.

Composta por Marco Carvalho, Marcello Henrique, Tunico, Moura e Henrique Tranquero, “Sofre Todo Mundo” com certeza será o novo hino dos botecos nacionais. A faixa trata-se de um sertanejo contemporâneo, mas carregado de referências raízes – na melodia de voz, nos acordes e na construção dos refrões. “Tá ruim pra você que não bebe, tá ruim pra mim que não paro de beber. Tá ruim pra nossa galera, a gente sofrendo estragando os rolê, tá ruim pra todo mundo ou a gente volta ou sofre todo mundo junto” cantam Diego e Arnaldo.

Marcado para sexta-feira, 30, o clipe carimba o sucesso. Gravado ao vivo em Goiânia, o registro tem tudo para ser um dos mais acessados do canal oficial da dupla, que conta com vídeos que ultrapassam a casa dos milhões de views.



Diego e Arnaldo estão entre as duplas mais populares do Brasil. Esse sucesso todo foi construído degrau por degrau ao longo dos anos de carreira. Os sertanejos colecionam bons números nas redes, o que carimba o título citado. Entre os hits emplacados em todo o Brasil, destacam-se: “Relógio Parado”, “Sofri em Dobro”, “Regras”, “Se Eu Te Procurar”, “Ajuda de Álcool”, “Te Assumo”, entre outros.



Naturais de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Diego e Arnaldo constroem juntos há seis anos uma história. Atualmente, colecionam números estratosféricos em todas suas redes sociais e aplicativos de música. No canal oficial do YouTube, por exemplo, seus vídeos já foram assistidos mais de 520 milhões de vezes. Já no Spotify, os amigos contabilizam quase 2 milhões de ouvintes mensais. E, como não poderia deixar de ser, no Instagram o sucesso não é diferente: 505 mil seguidores orgânicos – tendo um alcance de 1 milhão de pessoas em determinadas postagens.



Contando com 6 álbuns e diversos singles e EPs, trazem no currículo grandes empresas cuidando de sua carreira artística. Artistas exclusivos da Mega Produções, contam com a Sony Music para cuidar de toda a distribuição digital. Atualmente, os cantores seguem a impressionante marca de 180 shows por ano.



