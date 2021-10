Diego Matos admite “oscilações” do Paysandu, mas afirma: “Nunca deixamos a desconfiança entrar”

Lateral-esquerdo destaca união do elenco durante a Série C, diz que o time terá mais “seis batalhas” e projeta duelo contra o Criciúma: “temos de tudo para fazer um grande jogo”

Cria das categorias de base do clube, o atleta conta que o bom relacionamento dentro do elenco foi importante para que o time mantivesse o foco. Diego Matos ressalta ainda que isso precisa seguir para buscar o acesso à Série B.o A, mas que, mesmo assim, conquistou a primeira meta.

– Tivemos, sim, oscilações durante a competição, mas na ‘hora H’ conseguimos as vitórias que foram de extrema importância para conseguirmos alcançar nosso primeiro objetivo no campeonato, a liderança do grupo.

– Acredito que a união do nosso elenco foi fundamental. Nunca deixamos a desconfiança entrar no ambiente de trabalho. Nosso grupo é muito guerreiro e vamos manter o foco para as seis batalhas que temos pela frente para fechar o ano com a sensação de dever cumprido.

Temos seis finais pela frente. Temos que encarar cada jogo como uma decisão, para assim conquistar o tão sonhado acesso.

A primeira batalha do Papão no quadrangular será contra o Criciúma, fora de casa. A equipe catarinense tem a melhor campanha como mandante, não tendo sido derrota em casa até o momento. Porém, Diego está otimista por um bom resultado.

– Daqui para frente é um novo campeonato. Sabemos que será um jogo difícil, então temos que estar com o nível de concentração lá em cima. Estamos tendo uma semana bem produtiva e temos de tudo para fazer um grande jogo e sair com o resultado positivo.

O Paysandu encara o Criciúma neste domingo, dia 3, às 18h, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

