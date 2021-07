Diego Matos assina pré-contrato com o Avaí e deixa o Paysandu no final da temporada

O lateral-esquerdo Diego Matos está com os dias contatos no Paysandu. Cria das categorias de base bicolor, o jogador assinou um pré-contrato com o Avaí e se apresentará no início de 2022.

O atleta tem vínculo com o Papão até o dia 31 de dezembro e desde o dia 1° de julho está livre para fechar com outra equipe sem a aceitação do clube bicolor.

Com isso, o Paysandu não irá receber nenhum valor com a saída do lateral, tendo direito apenas a 5% de uma futura transferência internacional por ser clube formador do atleta.

– Nós tentamos liberar o Diego agora, mas infelizmente não houve acerto com o clube. Respeitamos e esperamos o tempo para o Diego poder assinar o pré-contrato com o Avaí. Diego é um menino bom, tem a cabeça boa. Ele irá ficar até o final do contrato e ajudar o Paysandu a conseguir esse acesso, que também será importante para a carreira – conta o empresário Guilherme Domingues, em contato com a reportagem do ge.

Diego Matos tem 24 anos, sendo 12 dedicados ao Papão. Chegou ao profissional em 2018, atuando em 63 jogos e marcando três gols. Ele atualmente é o titular da posição, que ainda tem Bruno Collaço (lesionado) e Jefferson (recém-contratado).

A reportagem entrou em contato com o Avaí através da assessoria de comunicação, que informou que “toda contratação que tiver no clube é anunciado no site”. Já o Paysandu quis se pronunciar sobre o assunto.

A novela da saída lateral da Curuzu já se arrasta há alguns meses. O jogador esteve próximo de ir para Santa Catarina no mês passado, mas as negociações acabaram não avançando. Como falta menos de seis meses para encerrar o contrato com o time bicolor, ele ficou livre para assinar com o Leão da Ilha.