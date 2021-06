Diesel acumula alta e pesa no bolso do paraense

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio Econômicos – Dieese/Pa divulgou, nesta terça-feira, estudo produzido com base em informações oficiais da Agência Nacional do Petróleo – ANP, com o balanço da trajetória de alta no preço médio do litro do óleo diesel (S10), consumido pelo paraense e comercializado em postos de combustíveis de Belém no mês passado (Maio/2021), nos cinco primeiros meses deste ano (Janeiro-Maio/2021) e também nos últimos 12 meses.



Conforme os dados analisados pelo Dieese/Pa, a trajetória de alta nos preços médios do diesel (S10) foi a seguinte nos primeiros cinco meses deste ano e também nos últimos 12 meses: Em Maio/2020, o preço médio do litro do produto foi comercializado, em média nos postos de combustíveis da capital, a R$ 3,712, encerrou o ano passado (Dezembro/2020) sendo comercializado a R$ 4,030. No começo deste ano (Janeiro/2021), o litro do diesel foi comercializado a R$ 4,115; R$ 4,608 em abril e, no mês passado, (Maio/2021), a R$ 4,823.



Com isso, segundo o Dieese/Pa, o preço médio do litro do diesel (S10) consumido em Belém ficou quase 5,00% mais caro no mês passado em relação aos preços médios verificado no mês de Abril/2021. No entanto, o produto encerrou os primeiros cinco meses deste ano (Janeiro-Maio/2021) com uma alta acumulada de quase 20,00% contra uma inflação calculada em 3,33% (INPC/IBGE) e nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado no preço do produto alcançou quase 30,00% contra uma inflação calculada em 8,90 (INPC/IBGE) para o mesmo período.



No Pará, os aumentos sequenciais nos preços dos combustíveis têm efeito dominó, principalmente no caso do óleo diesel, acarretando aumentos de preços generalizados e, consequentemente, aumento de inflação e perda de poder aquisitivo. Somente este ano (Jan-Mai/2021), oficialmente, a Petrobras já promoveu oito alterações nos preços do óleo diesel na refinaria, sendo cinco aumentos e três quedas.

