Dilma Rousseff recebe alta após passar por cirurgia cardíaca

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) recebeu alta do hospital na tarde desta quinta-feira (2), após ser submetida a uma cirurgia cardíaca no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Dilma realizou um cateterismo na última quarta (1º).

O cardiologista e diretor do hospital Roberto Kalil Filho, responsável pelo procedimento, afirmou que a intervenção cirúrgica ocorreu sem problemas. A alta foi confirmada pela assessoria da petista. Dilma já retornou para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde mora.

O cateterismo foi realizado para fechar o forame oval patente (FOP), localizado no septo interatrial. Trata-se de um pequeno buraco na membrana que separa os dois átrios. Se não tratado, o problema pode causar um acidente vascular cerebral (AVC).

Foto: Agência Brasil/Wilson Dias

Fonte: Pleno news