Dilma tenta explicar conflito na Ucrânia e vira piada na web

A ex-presidente Dilma Rousseff voltou a virar meme nas redes sociais após se atrapalhar em sua oratória. Em uma entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, da TV 247, a petista tentou explicar o conflito entre Rússia e Ucrânia.

Ao discorrer sobre papel da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) durante os conflitos entre os países do Leste Europeu, Dilma parece se perder em seu raciocínio. O vídeo acabou viralizando nas redes sociais, e os internautas não perdoaram.

– Ela voltou. Se você não sabe o que é a Otan, certamente continuará sem saber. Alguém consegue traduzir o que ela está falando? – zombou um internauta.

Muitos apoiadores da petista, por sua vez, defenderam que o vídeo que se espalhou foi tirado de contexto.

Confira: