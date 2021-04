Dinamarca decide abandonar uso da vacina de Oxford

O governo da Dinamarca é o primeiro da Europa a decidir retirar a vacina de Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19 do seu programa de imunização. A medida foi tomada para evitar os casos raros de coágulos sanguíneos pós-imunização.

– Baseando-se em análises científicas, nossa avaliação geral é de que existe um risco real de efeitos colaterais graves associados ao uso da vacina anticovid-19 da AstraZeneca. Portanto, decidimos remover a vacina de nosso programa de imunização – explica o diretor-geral da Autoridade Sanitária da Dinamarca, Soren Brostrom, em comunicado.

Apesar das orientações da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) a favor de seu uso, a campanha de vacinação na Dinamarca ficará sem o imunizante.

O uso da vacina no país foi suspenso em 11 de março, depois de informações que descreveram casos excepcionais de coágulos sanguíneos, combinados com uma baixa contagem de plaquetas e sangramento.

Apesar de ter confirmado a existência de casos graves de trombose, mas raros, a EMA considerou que os benefícios da vacina superam os riscos. Muitos países europeus que suspenderam o uso da vacina retomaram a aplicação, na maioria dos casos com um limite de idade.

A África do Sul também desistiu do fármaco da AstraZeneca em fevereiro, pois sua eficácia foi questionada ante a variável do vírus que afetava o país. Estados Unidos e Suíça, por exemplo, ainda não autorizaram a vacina do laboratório anglo-sueco.

Fonte: Pleno News / Por: Monique Mello