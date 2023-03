Dinheiro “esquecido”: Saques começam nesta terça-feira

O Sistema de Valores a Receber (SVR), mecanismo criado pelo Banco Central (BC) para que cidadãos e pessoas jurídicas possam consultar se possuem valores esquecidos em contas bancárias, será reaberto nesta terça-feira (7) para a solicitação de saques de eventuais valores disponíveis. A consulta está aberta desde a última terça (28).

O BC estima que R$ 6 bilhões estejam disponíveis para cerca de 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas. Até esta segunda (6), no entanto, 15 milhões de consultas foram feitas e 4 milhões de pessoas teriam valores a receber.

Segundo o Banco Central, 29,2 milhões de contas (62,55%) têm menos de R$ 10 de valores “esquecidos” a serem resgatados. Por outro lado, apenas 643,1 mil contas (1,37%) têm valores acima de R$ 1.000,01. Depois do pedido de devolução, o dinheiro será depositado em até 12 dias úteis.

Entre as novidades da nova etapa de funcionamento do SVR está a consulta de valores de pessoas falecidas, além da inclusão de contas de pagamento pré ou pós-paga, e contas mantidas por corretoras e distribuidoras, que eventualmente tenham sido encerradas com saldo disponível.

Vale ressaltar que, para solicitar o saque, o cidadão deverá ter sua conta Gov.br no nível prata ou ouro. Caso ainda não tenha uma conta nesse nível, o BC recomenda que o interessado faça logo o cadastro ou aumente o nível de segurança no site ou no aplicativo Gov.br antes da fazer a solicitação de recebimento das quantias esquecidas.

Fonte: Pleno News/Foto: Agência Brasil/José Cruz