Dinheiro para fora

Um empresário revelou para a PRIMEIRA COLUNA que está receoso do futuro econômico brasileiro no novo governo que se aproxima. Para não correr riscos, o cidadão disse ter guardado todas as suas economias em bancos internacionais. Segundo disse, caso as coisas venham a fechar o tempo, vai demitir todo o quadro funcional e desaparecer para local incerto e não sabido. Disse também que não está sozinho nessa evasão e que muita gente no Brasil está com as “barbas de molho”.