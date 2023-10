Diniz sobre Neymar na Seleção: “Nenhum treinador abriria mão”

Nesta segunda-feira (16), Fernando Diniz elogiou o jogador Neymar. O técnico deu declarações durante uma coletiva de imprensa e afirmou que “nenhum treinador do mundo abriria mão” do atleta. As informações são do Metrópoles.

– Nenhum treinador do mundo abriria mão do Neymar com a fome que ele tem e a vontade que ele está. Uma coisa que vale divulgar são os números do Neymar, ele é o primeiro em quase todos os quesitos importantes para atacante. Primeiro em gol, assistência, participação de gol, drible, primeiro em nota do site especializado… os números explicam ele estar aqui – disse.

E acrescentou:

– De novo ele foi decisivo, deu assistência. Eu já falei que o Neymar é um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro e do futebol mundial.

A Seleção Brasileira jogará contra o Uruguai, nesta terça (17), às 21h, no estádio Centenário, em Montevidéu.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Andre Borges