Diniz vai comandar a Seleção sem deixar o Fluminense

Fernando Diniz, técnico do Fluminense, será o novo treinador da Seleção Brasileira. Ele acertou com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ser interino até que Carlo Ancelotti assuma o comando. As informações são do Globo Esporte.

O contrato de Diniz com a CBF será de seis meses ou 1 ano, dependendo da data em que Ancelotti poderá deixar o real Madrid.

Dinis deverá conciliar seu trabalho com o time carioca e o comando interino da Seleção. Não há definição se ele permanecerá na comissão técnica da Seleção após a chegada de Ancelotti.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/ Andre Coelho