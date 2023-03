Dino bloqueia Nikolas no Twitter e deputado “promete” encontro ao vivo

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) revelou que foi bloqueado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. O parlamentar compartilhou um print, neste domingo (26), cutucando o ministro.

– Me bloqueou, mas tudo bem. Terça-feira a gente se encontra pessoalmente na CCJ, ministro – escreveu.

Nikolas referiu-se ao convite feito a Dino, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), para audiência na Câmara nesta terça-feira (28).

No dia, o ex-governador do Maranhão terá que esclarecer a visita que fez ao Complexo da Maré, no último dia 13, e as manifestações de discriminação social e racial e criminalização da pobreza relacionadas ao episódio.

Além disso, Dino terá que falar sobre as mudanças na política de controle de armas do governo federal; explicar as ações adotadas no âmbito de seu ministério e do governo após os ataques ocorridos no dia 8 de janeiro.

Fonte: Pleno News/Fotos: MJSP/Tom Costa // Pablo Valadares/Câmara dos Deputados