Dino: Élcio disse que Ronnie fez disparos que mataram Marielle

Em delação premiada à Polícia Federal (PF), o ex-policial militar Élcio de Queiroz admitiu a participação dele, do ex-policial reformado Ronnie Lessa e do ex-bombeiro Maxwell Simões na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, divulgou informações durante uma coletiva, nesta segunda-feira (24).

Dino estava ao lado do diretor geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e do diretor do Sistema Penitenciário Federal Substituto, Renato Vaz. As informações são do Metrópoles.

O depoimento de Élcio de Queiroz foi homologado pela Justiça.

O ministro Flávio Dino disse que o ex-policial deu detalhes do crime. Ele confirmou que dirigiu o carro usado no ataque e relatou que Ronnie Lessa foi o responsável pelos disparos contra Marielle.

O ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, que foi preso nesta segunda-feira, também teria participado do crime.

Dino disse que há, “sem dúvidas, a participação de outras pessoas” no crime, que aconteceu em março de 2018.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ Print de vídeo YouTube Ministério da Justiça e Segurança Pública