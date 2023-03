Dino irá à Câmara esclarecer ida ao Complexo da Maré

O ministro da Justiça, Flávio Dino, será convidado para comparecer à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados. Ele é aguardado na próxima terça-feira (28) para falar sobre dois assuntos.

No dia, o ex-governador do Maranhão terá que esclarecer a visita que fez ao Complexo da Maré, no último dia 13, e as manifestações de discriminação social e racial e criminalização da pobreza relacionadas ao episódio.

Além disso, Dino terá que falar sobre as mudanças na política de controle de armas do governo federal; explicar as ações adotadas no âmbito de seu ministério e do governo após os ataques ocorridos no dia 8 de janeiro.

Os deputados da CCJC também pedirão ao ministro que faça balanço dos primeiros meses de atuação à frente do ministério, citando prioridades e diretrizes para o resto do ano.

Todos esses assuntos foram cobrados por meio de requerimentos assinados pelos deputados Gervásio Maia (PSB-PB), Orlando Silva (PCdoB-SP), Rubens Pereira Júnior (PT-MA), Carlos Jordy (PL-RJ) e Caroline de Toni (PL-SC).

Fonte: Pleno News/Foto: José Cruz/Agência Brasil