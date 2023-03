Dino quer que PF abra inquérito sobre joias enviadas a Bolsonaro

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pediu à Polícia Federal (PF) que investigue sobre as joias trazidos da Arábia Saudita durante o governo Jair Bolsonaro (PL). As joias são avaliadas em R$ 16,5 milhões e eram um presente da Arábia Saudita para o então presidente e a primeira-dama Michelle Bolsonaro.

As joias foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos (SP) em outubro de 2021. Os objetos estavam na mochila do assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que voltava de viagem ao Oriente Médio.

– Os fatos, da forma como se apresentam, podem configurar crimes contra a Administração Pública tipificados no Código Penal, entre outros. No caso, havendo lesões a serviços e interesses da União, assim como à vista da repercussão internacional do itinerário em tese criminoso, impõe-se a atuação investigativa da Polícia Federal – escreveu Dino em ofício enviado na manhã desta segunda-feira (6) ao diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues.

FABIO WAJNGARTEN ESCLARECE O CASO

O ex-secretário de Comunicação Social do governo federal, Fabio Wajngarten, esclareceu, nesta sexta-feira (3) e neste sábado (4), a notícia sobre as joias trazidas do país do Oriente Médio. De acordo com Wajngarten, a história é uma “narrativa fantasiosa”.

Pelo Twitter, o ex-secretário publicou a foto de um ofício de Marcelo da Silva Vieira, ex-chefe do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica (GADH), endereçado ao Ministério de Minas e Energia. No documento, Vieira diz que os presentes recebidos na Arábia deveriam ser encaminhados ao GADH para análise sobre a incorporação ao acervo público da Presidência ou privado do presidente da República.

MICHELLE BOLSONARO IRONIZA REPORTAGEM

Em seu perfil no Instagram, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ironizou a reportagem e publicou nos stories a seguinte mensagem: “Quer dizer que, ‘eu tenho tudo isso’ e não estava sabendo? Meu Deus! Vocês vão longe mesmo, hein?! Estou rindo da falta de cabimento dessa imprensa vexatória”.

*Com informações da AE

Fonte: Pleno News/ Foto: Valter Campanato/Agência Brasil