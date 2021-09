Diogo Nogueira conta detalhes de namoro com Paolla Oliveira: ‘Completamente entregue’

Cantor disse que recebeu uma ligação de Mumuzinho dizendo que tinha uma pessoa para apresentar a ele

O cantor Diogo Nogueira deu detalhes de como foi o começo do seu especulado namoro com a atriz Paolla Oliveira. No “Encontro” desta sexta-feira, 17, o sambista contou que não acreditou quando o cantor Mumuzinho propôs apresentá-lo à atriz. “A gente já tinha se cruzado na Rede Globo. Cruzei umas duas, três vezes por aqui, mas no dia que aconteceu mesmo, recebi uma ligação do Mumuzinho, que estava com a Mari, que é empresária dela. O Mumuzinho, com aquele jeito feliz dele, disse que tinha que me apresentar uma pessoa. Quando ele falou quem era, disse: ‘Não é possível, será que é verdade isso?’. Achei que fosse um trote ou uma brincadeira. Depois, a gente foi se falando até se encontrar. A coisa foi evoluindo, teve um jantar, fiz uma massa com camarão e tomamos vinho”, contou o cantor.

Romântico, Diogo garantiu que continua mimando a namorada. “Fiz uma música pra ela e ela ficou encantada. Ela é uma mulher muito forte, guerreira, que gosta de juntar as pessoas, a família. Ela é muito simples e verdadeira. Só tenho que agradecer ao papai do céu. Estou completamente entregue”, confessou o artista. O casal anunciou o namoro em julho deste ano após Paolla ser fotografada com Diogo nos bastidores de um show que ele realizou no Rio de Janeiro. O artista, inclusive, está celebrando seu retorno aos palcos e o reencontro com os fãs, já que precisou ficar mais de um ano sem fazer shows por causa da pandemia de Covid-19. “Estou feliz de voltar aos palcos depois de tanto tempo. A gente teve uma volta no mês passado e, agora, a gente viaja o Brasil”, afirmou.

