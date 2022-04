Diogo Nogueira parabeniza namorada, Paolla Oliveira pelos seus 40 anos: “Minha Rainha”

Na noite de quarta-feira (13), Paolla convidou amigos e familiares para ir no famoso cartão-postal carioca do Morro da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro, para comemorar seu aniversário com muita diversão e glamour!

“Não tem como não babar! Mulher linda, maravilhosa! Estou feliz de estar aqui comemorando o aniversário dela. Nosso primeiro aniversário juntos”, disse Diogo.

Entre os escolhidos para prestigiar esse momento tão belo estava os convidados, Alejandro Claveaux, Juliana Silveira, Fernando Torquatto, Hugo Bonemer, Heoíssa Perissé, Thaíssa Carvalho, Ricardo e Francisca Pereira, Jeniffer Nascimento, Leo Fuchs, Bruno Fagundes e Carol Sampaio e o namorado Diogo Nogueira, que encheu a musa de elogios.

Paolla se sentiu realizada por estar celebrando o seu aniversário com as pessoas que ela tem muito carinho o evento ficou marcado com sorrisos e muita diversão, a todo instante a diva ficou coladinha no namorado, a festa foi inesquecivél também para os convidados que tiveram o privilégio de estar compartilhado desse mix de felicidade.

Familares de Paolla deixaram registrado seu carinho através de homenagens superfofas a admiração dos parentes pela rainha é fascinante desde nova sempre foi uma exemplo de determinação.

Fonte: R7/Foto Destaque. Paolla Oliveira e Diogo Nogueira. Reprodução/ Instagram