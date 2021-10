Diogo Nogueira se declara ao falar de Paolla Oliveira como inspiração

Diogo Nogueira lança, nesta sexta-feira (22/10), o single Flor de Caña, música escrita para Paolla Oliveira. No Instagram, o sambista fez um vídeo falando sobre a inspiração de escrever a composição para a atriz e namorada.

“Uma das maiores atrizes desse país, que eu já admirava muito antes da gente se conhecer pessoalmente, de verdade. Ela tem uma essência, uma verdade, uma essência, uma pureza que me deixou tonto e isso é maravilhoso”, disse.

O clipe da música, com lançamento conjunto com o single, será protagonizado por Diogo Nogueira e Paolla Oliveira. Durante a semana, o cantor também postou fotos com a atriz para divulgar a novidade e divulgou alguns detalhes de como será o audiovisual. A música é uma parceria do sambista com Rodrigo Leite e Caíque e teve um primeiro trecho divulgado em agosto, cerca de um mês após o casal assumir o romance.

