Dioguinho se diz feliz por estar fazendo parte do elenco da Curuzu

Depois de atravessar a Avenida Almirante Barroso, do Baenão para a Curuzu, o jogador Dioguinho chega com novas ideias e se dizendo feliz e disposto a trabalhar para defender o Papão da Curuzu nesses desafios que vêm neste ano com o Campeonato Paraense, em que o clube buscará o tri-campeonato, Brasileiro da Série C, Copa do Brasil, em que o clube entrará na terceira fase, e a Copa Verde.

Segundo Dioguinho, aquele jogador que era visto como indisciplinado está mudado. O Dioguinho do Papão é um novo Dioguinho, pois o antigo, que jogou pelo maior adversário bicolor, reconhece que perdeu muito com seus erros. Assim, na nova missão, ele afirma que não vai prometer nada, mas que, no dia a dia, todos verão quem ele é realmente e o que pode fazer como profissional do futebol.

Disse, ainda, que a partir de agora, o torcedor irá ver não apenas um jogador, mas um atleta de verdade, e que está ansioso para vestir a camisa do Paysandu diante da Fiel que, neste domingo, 09, compareceu em peso na Curuzu para ver o treino aberto. Dioguinho falou que espera receber todo esse carinho, toda essa energia na estreia do clube no Parazão 2022, na Curuzu, contra o Bragantino, no dia 16.

Nessa segunda-feira, o elenco segue para o município de Barcarena, na Grande Belém, para fazer a pre-temporada, ocasião em que todos farão treinos e exercícios intensivos no afã de fazer uma boa apresentação na caminhada que tem, como maior objetivo, o acesso à Segundona do Campeonato Brasileiro de Futebol.

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu