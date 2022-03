Povos tradicionais negam ter feito reféns e dizem estar na defesa de seus direitos

A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ recebeu, do senhor Samuel Furtado Lopes, que se apresenta como representante jurídico dos povos tradicionais dos municípios de Tomé-Açu e Acará, e representante judicial do povo indígena Tembé, pedido de direito de resposta acerca da matéria publicada sob o título “Indígenas fecham estrada em Acará e mantém 54 pessoas reféns”, publicada na última quinta-feira, 10.



A matéria fala sobre funcionários da empresa Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A (BBF RIC), que foram impedidos de receber alimentação em seus locais de trabalho na via de acesso ao polo Vera Cruz, conhecida como Estrada do Linhão (R45 com S45 da fazenda Vera Cruz), no município de Acará, nordeste do Estado, a cerca de 100 quilômetros de Belém.



Segundo Samuel Lopes, recentemente, a BBF fez a solicitação, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Semmas, de um estudo ambiental em áreas indígenas, “tudo o que já foi prejudicial aqui pro nosso território, tendo em vista que a Constituição garante que nenhum empreendimento pode estar localizado ou situado às proximidades dos territórios indígenas; isso é constitucional”. Samuel pontua que os povos indígenas não estão ocupando um território que é da empresa. “Isso não existe! O território ocupado é um território demarcado e reconhecido pela Funai como território indígena”.



Ainda conforme afirma Samuel Lopes, em momento algum, a empresa realizou o ECI – Estudo de Componente Indígena. Esse procedimento é determinado constitucionalmente quando o empreendimento fica próximo às terras indígenas e identificará se haverá prejuízos para esses povos tradicionais.



Afirma Samuel Lopes que a empresa os incrimina em algo que eles nada têm a ver, pois, apenas, estão defendendo seus direitos constitucionais e negam que tenham feito qualquer pessoa refém.



POSICIONAMENTO

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), o órgão acompanha o conflito territorial entre indígenas e a empresa, entendendo que “há uma reivindicação territorial legítima dos indígenas, porque parte da área explorada pela empresa incide sobre território reivindicado como indígena”.

“Pela legislação brasileira, a reivindicação territorial tem que ser analisada pelo órgão indigenista, o que ainda não ocorreu. Além disso, existem impactos sociais e ambientais da atividade econômica em área tão próxima à terra indígena que precisam ser dimensionados para as necessárias compensações e mitigações, o que nunca foi feito”, diz o órgão.



O MPF também afirma que já tomou medidas judiciais quanto à irregularidade ambiental e que ainda pode tomar novas providências.

Imagem: Redes Sociais