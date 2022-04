Diretor da 4ª URE pede cautela sobre aviso deixado em banheiro de escola em Marabá

No início da manhã desta quinta-feira (28) começou a circular nas redes sociais uma foto da caixa de descarga do vaso sanitário de um dos banheiros da Escola Estadual Plínio Pinheiro, localizada no Núcleo Marabá Pioneira, em Marabá, com ameaça de um massacre. A mensagem, supostamente deixada por um dos integrantes de uma facção criminosa, preocupou em alunos, pais e professores.

Procurou pelo Correio de Carajás, Magno Barros, diretor da 4ª Unidade Regional de Educação (URE), informou que o caso será investigado com sigilo e cautela.

“Dias atrás escolas da Ilha do Marajó foram aterrorizadas com mensagens escritas no banheiro, dizendo que aconteceria um massacre. Após investigações, descobriu-se que o caso não passou de uma brincadeira. Nós não podemos desconsiderar, mas também não podemos deixar que gere um caos e que o pavor e medo tomem conta. Estamos contando com o apoio da polícia nesse caso”, diz Magno Barros.

A direção da escola acionou a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Marabá para que pudessem auxiliar.

Na mensagem, consta a data prevista para o massacre, 6 de maio de 2022. Além disso, há a sigla PCC e o número 1533, uma referência ao Primeiro Comando da Capital. Em seguida, está grafada a mensagem “vai morrer” e a sigla CV, relacionada à facção Comando Vermelho.

Com a rápida disseminação de fotos e vídeos, pais e responsáveis por alunos começaram a compartilhar as imagens do “aviso”, temendo pela vida dos estudantes da escola.

A Reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, mas até o fechamento desta reportagem nenhum boletim de ocorrência foi registrado, seja por parte da escola ou por pais de alunos.

Por: Ana Mangas

Fonte: Correio de Carajás