Diretor da Caixa é encontrado morto na sede do banco no DF

O diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa Econômica, Sérgio Ricardo Faustino Batista, foi achado morto na noite da terça-feira (19) na sede do banco estatal, em Brasília, no Distrito Federal. O corpo foi encontrado na área externa do edifício por vigilantes e a ocorrência foi registrada pela Polícia Civil. A Polícia Federal foi comunicada sobre o caso.

A morte de Sérgio Batista está sob investigação, mas apurações preliminares indicam tratar-se de suicídio. Funcionário de carreira do banco desde 1989, ele assumiu a Diretoria de Controles Internos e Integridade (DECOI) em março deste ano. Era a diretoria de Sérgio quem, por exemplo, acompanhava denúncias feitas por funcionários da instituição.

Na lista de atribuições da DECOI, segundo a Caixa, estavam itens como “aprovar e implantar a Política de Controle Interno, Compliance e Integridade” e “retroalimentar o ecossistema de

integridade a partir de informações do canal de denúncias”.

Em virtude disso, a DECOI teria relação com as denúncias de assédio sexual feitas recentemente por servidoras do banco contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Após o caso ser noticiado por veículos de imprensa, o gestor do banco estatal deixou o cargo.

Fonte: Pleno News

Foto: Agência Senado/Leonardo Sá