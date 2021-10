Diretor da Globo Boninho é acusado de assédio por ex funcionários do BBB

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal o dia, contou nesta última quinta-feira de setembro, que o diretor de Tv da Globo, Boninho, assediou moralmente os ex funcionários de câmeras do programa BBB, segundo Fábia, os ex funcionários relataram que Boninho é acostumado a gritar e ofender pessoalmente os trabalhadores.

No processo consta que o diretor chegou ao ponto de “Agarrar um dos profissionais pelo casaco, pelo simples fato do mesmo ter pedido ajuda a um colega de trabalho para soltar a roda de sua câmera que ficou presa no cabo, o que o impedia de continuar circulando no trilho no qual as câmeras se movimentam dentro do Câmera Cross”, corredor onde fica todas as câmeras ocultas da casa.

Ainda foi alegado que os funcionários trabalhavam em péssimas condições de “higiene, pois tinham que trabalhar nove horas seguidas, em um corredor estreito e escuro, sem quaisquer condições de higiene”, tendo contato até com animais peçonhentos, como ratos, morcegos, gambas, aranhas, marimbondos e cobras, sendo que um dos reclamantes diz ter sido picado por uma ranha”, afirmou no processo.

A relatos de que as portas de emergências eram trancadas, o que impedia a fuga do ambiente em caso de algum acidente, sendo que eles trabalhavam próximos a bolos de fios, alguns desencapados, o que aumentava o risco ao qual eram submetidos.

A TV Globo nega todas as acusações feitas pelos 8 ex-câmeras do Big Brother Brasil, e afirma que os vídeos apresentados pelos profissionais a justiça podem ter sofrido alterações. As imagens registram as condições insalubres do local de trabalho no estudo da casa do BBB, no Rio de Janeiro.

Foto: Twitter-j.B