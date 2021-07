Diretor da OMS pede cumprimento das medidas contra a Covid nos Jogos Olímpicos: ‘Na vida, não existe risco zero’

Tedros Adhanom elogiou protocolos e disse que competição pode servir para provar ao mundo a importância da prevenção ao coronavírus.

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestou nesta quarta-feira (21) (noite de quarta no Brasil) apoio aos Jogos Olímpicos de Tóquio e disse que o evento é a oportunidade para mostrar ao mundo a importância da adoção das medidas para prevenir a Covid-19.

“Espero que sejam bem sucedidos, como uma demonstração do que é possível quando se adotam os planos corretos e medidas corretas”, disse, em discurso a integrantes do Comitê Olímpico Internacional (COI) em Tóquio. “Esses planos e precauções serão colocados em testes”, completou.

“Na vida, não existe risco zero. Só existe risco maior ou risco menor”, alertou Tedros. “As escolhas que fazemos diminuem ou aumentam os riscos, mas não eliminam”.

Desde 1º de julho, mais de 60 pessoas envolvidas de alguma forma com as Olimpíadas de Tóquio tiveram testes positivos para o novo coronavírus. Desses, quatro são de pessoas na Vila Olímpica, incluindo três atletas.

Pessoas passam em frente aos aros olímpicos instalados na ponte Nippon Bashi em Tóquio, no Japão, nesta quinta (15) — Foto: Hiro Komae/AP Photo

Aos membros do COI, Tedros disse estar ciente disso, mas afirmou que os registros são sinais de controle dos casos: “O marco do sucesso é que todos os casos sejam identificados, isolados, rastreados e cuidados o mais rapidamente possível”.

Mais cedo, Tedros tinha divulgado uma mensagem nas redes sociais em tom otimista sobre as Olimpíadas mencionando a esperança de que o evento impulsione a vacinação (leia mais no fim da reportagem). Estima-se que cerca de 80% dos participantes serão vacinados.

Diretor-geral da OMS divulga mensagem otimista sobre Jogos de Tóquio

Adiados em um ano por causa da pandemia do coronavírus, os Jogos Olímpicos de Tóquio vão ocorrer sem público na maior parte das competições por causa do contágio em alta no Japão — o que levou a pedidos de cancelamento por parte da opinião pública japonesa.

A Cerimônia de Abertura está marcada para esta sexta-feira (23), mas os primeiros eventos começaram já nesta quarta, com a estreia do softbol em Fukushima.

Vacinar 70% da população no mundo até 2022

Vacina contra Covid — Foto: JN

O líder da OMS reforçou também a meta de ter 70% da população de todos os países vacinada contra a Covid-19 até meados de 2022 e pediu distribuição e esforços igualitários na distribuição de imunizantes.

“Que esses Jogos sejam o momento que une o mundo e que impulsione a solidariedade e a determinação necessárias para encerrar a pandemia juntos, ao vacinar 70% da população até meados do ano que vem.”

“[Os Jogos Olímpicos] São a celebração de algo muito maior, daquilo que o mundo precisa muito agora: da esperança. Repito: o mundo precisa mais do que nunca da celebração da esperança”, disse Tedros.

O Brasil tem quase 17% da população completamente vacinada. É um pouco maior do que a média global: estima-se, segundo o site Our World In Data, que pouco mais de 13% da população mundial esteja imunizada com todas as doses necessárias.