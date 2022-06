Diretor Dennis Carvalho deixará a Globo, após 40 anos

O diretor Dennis Carvalho não vai renovar seu contrato com a Globo e deixará a emissora em setembro. As informações são da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. De acordo com ela, o diretor já tem propostas no streaming, em especial o HBOMax.

Dennis está com 74 anos, dentre os quais 40 foram dedicados à emissora carioca. Vale Tudo, Dancin’ Days, Anos Rebeldes, JK, Explode Coração e Celebridade estão entre os principais trabalhos do diretor, que também já atuou.

O último trabalho de Dennis na Globo foi a novela Segundo Sol, de 2018, escrita por João Emanuel Carneiro.

Recentemente, outros diretores já se despediram da emissora dos Marinho: Rogério Gomes, Marcelo Travesso, Maria de Médicis e André Felipe Binder.

Fonte: Pleno News