Diretor do Galo destaca lucro R$ 60 milhões só em vendas de jogadores

Bom desempenho dentro e fora de campo. O sonho de qualquer torcedor ou dirigente parece estar sendo a realidade do Atlético-MG. Foi o que afirmou Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Galo, ao afirmar em entrevista ao “Seleção Sportv” desta quinta-feira (26/8) que o clube já somou cerca de R$ 60 milhões em vendas de jogadores neste ano.

De acordo com Caetano, o montante corresponde a metade do lucro previsto para o ano inteiro. Durante a entrevista, o diretor comentou as origens da fortuna que encheram os cofres do clube mineiro neste período.

“Só no ano de 2021, na venda de alguns, como Marrony, Gabriel e outros de menor valor, estamos arrecadando cerca de R$ 60 milhões no ano. E, de premiação, R$ 50 milhões com as competições. O Galo vem passando de fase, Libertadores e Copa do Brasil, principalmente”, detalha Rodrigo Caetano.

As premiações citadas somam, segundo informação do portal “GE”, cerca de R$ 47,8 milhões. O valor pode ser ainda mais alto caso a equipe siga na Copa do Brasil.

Outra receita destacada pelo diretor de futebol é com o sócio torcedor. Caetano destacou que atualmente o Atlético-MG tem cerca de 74 sócios adimplentes em seu quadro, o que gera um lucro de quase R$ 1 milhão, mesmo com o cenário de pandemia que afetou severamente o arrecadamento dos clubes.

Além de liderar o Campeonato Brasileiro, o Galo ainda está nas quartas de final da Copa do Brasil e nas semifinais da Libertadores.

FONTE METROPOLES