Diretor Executivo da FPF explica o atraso do pagamento da arbitragem

Uma polêmica movimentou o mundo do futebol paraense nos últimos dias. Diz respeito ao não pagamento, na hora, das taxas de arbitragens.



O Diretor-Executivo da Federação Paraense de Futebol, José Ângelo de Miranda, em contato com a reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ, explicou as razões do não pagamento da taxa de arbitragem do confronto envolvendo os times do Paysandu e Vitória (Bahia) valendo pela última rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro, realizada no sábado último, dia 24, no Estádio Leônidas de Castro Sodré, a Curuzu. Primeiramente, salientou, que nenhum clube tem obrigação de efetuar qualquer tipo de pagamento, e sim a Federação Paraense de Futebol – FPF.



Segundo o cartola, a entidade recebe todo dinheiro para repassar à arbitragem logo após o encerramento das partidas nos vestiários.

O QUE HOUVE

José Miranda explicou que houve um problema no sistema financeiro do banco que não deu para repassar os pagamentos aos árbitros e delegado da partida e que, somente, na segunda-feira, a situação foi resolvida e a FPF fez o depósito bancário aos integrantes da arbitragem.

“Esse esclarecimento se faz para isentar o Paysandu de qualquer culpa do que aconteceu sobre esse imbróglio”, disse o Diretor-Executivo da FPF.



Imagem: Nonato Batista/Ronabar