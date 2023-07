Diretora de Barbie irá filmar As Crônicas de Nárnia para Netflix

A diretora Greta Gerwig do filme Barbie, tem o projeto de dirigir dois filmes da saga As Crônicas de Nárnia. A revista The Hollywood Reporter apontou que ela e a Netflix fecharam um acordo para duas adaptações cinematográficas da franquia. As informações são da CNN.

Ao podcast Total Film, Gerwig disse que ainda não começou a se envolver completamente com o novo projeto. Ela revelou ainda que está “realmente assustada”.

– Ainda nem comecei a me envolver completamente com isso [o projeto ‘As Crônicas de Nárnia’]. Estou realmente assustada, o que parece ser um bom ponto de partida. Acho que quando estou com medo, é sempre um bom sinal – falou.

E acrescentou:

– Talvez, quando eu parar de ter medo, seja tipo, ‘Ok, talvez eu não devesse fazer esse’. Não, estou aterrorizada com isso [dirigir duas adaptações de ‘Nárnia’]. É extraordinário. E então vamos ver.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/ Emilio Flores