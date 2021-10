Diretora morre depois de disparo cenográfico do ator Alec Baldwin

Uma diretora de fotografia morreu e um diretor de cinema ficou ferido após o ator Alec Baldwin disparar com uma arma cenográfica no set do filme Rust, nesta quinta-feira (21), no estado do Novo México, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo gabinete do xerife do condado de Santa Fé.

– O gabinete confirma que os dois indivíduos baleados no set de Rust foram a diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, e o diretor do filme, Joel Souza, de 48, atingidos quando uma arma cenográfica foi disparada pelo ator e produtor Alec Baldwin – diz o comunicado.

Hutchins chegou a ser levada de helicóptero para o hospital da Universidade do Novo México, mas não resistiu aos ferimentos. Souza, por sua vez, foi levado de ambulância para o centro médico Regional Christus St. Vincent. O site Deadline, que é especializado em cinema, informou que ele foi atingido no ombro. A atriz Frances Fischer informou horas depois que ele já teve alta.

De acordo com a polícia, o disparo aconteceu durante uma cena, mas ainda não se sabe se era um ensaio ou uma gravação. A produção do filme foi paralisada, e testemunhas estão sendo interrogadas. A corporação informou que a investigação está apurando como foram feitos os disparos e que tipo de munição foi usada.

Segundo o Deadline, Baldwin foi interrogado e liberado. O ator e a produção do filme ainda não se pronunciaram sobre a tragédia. O jornal local Santa Fe New Mexican informou que o ator foi visto “perturbado e em lágrimas” enquanto falava ao telefone, do lado de fora da delegacia após depor.

Rust é um filme de velho oeste estrelado e produzido por Baldwin e que também tem no elenco Jensen Ackles e Travis Fimmel. Baldwin dá vida ao personagem que batiza o filme, cuja ambientação é o estado do Kansas em 1880. Rust é o avô fora da lei de um menino de 13 anos condenado por um assassinato acidental.

QUEM ERA HALYNA HUTCHINS

A diretora de fotografia tinha 42 anos e fazia filmes, curtas e produções para a televisão desde 2012. Nascida na Ucrânia, ela cresceu em uma base militar soviética no Circulo Polar Ártico e estudou jornalismo em seu país e cinema em Los Angeles.

Como diretora de fotografia, ela trabalhou em filmes como Archenemy (2020), com Joe Manganiello, Blindfire (2020) e The Mad Hatter (2021). Na terça-feira (19), dois dias antes do incidente, ela havia publicado um vídeo em seu perfil no Instagram, no set de Rust, em um momento de descontração com colegas durante um passeio a cavalo.

