Diretoria da Asdefa/PA é reeleita por aclamação para o biênio 2023/2025

Os associados dos Servidores da Delegacia Federal da Agricultura do Pará – Asdefa/PA reelegeram, por aclamação, para presidência da entidade, o veterano Jesus de Nazareno Magalhães de Sena. Ele conduzirá a entidade em novo mandato de dois anos- 2023/2025. O pleito aconteceu na própria sede campestre da Asdefa, onde, 35 associados e eleitores aptos votaram pela permanência de Jesus Nazareno objetivando novos melhoramentos de conforto para associados e convidados.

Também o vice-presidente, engenheiro agrônomo Pedro Paulo da Mota, permaneceu no cargo, pois, segundo ele declarou com muito entusiasmo que “time que está ganhando de goleada jamais poderá sofrer alterações e haja vista estar aí o resultado nas urnas com a nossa vitória”. Na ocasião, Pedro Paulo estava abraçado com Jesus Nazareno, emocionado. A eleição transcorreu com harmonia e entusiasmo entre os associados votantes.

O associado Paulo César Lopes foi eleito novo presidente do Conselho Fiscal, e Francisco foi eleito presidente do Conselho Deliberativo, enquanto Santos Gomes ganhou a preferência dos associados para permanecer no cargo de secretário da diretoria.

Jesus Nazareno de Sena declarou que o novo planejamento de trabalho virá com novidades, sempre em prol de conforto para os associados, e, para isso, ele contará com incentivo dos demais integrantes da diretoria.

“Vamos continuar com a nossa de meta de trabalho para proporcionar aos associados o devido conforto em diversos setores da nossa sede campestre, mesmo sabendo que a tarefa não será fácil, porém, garra e determinação não me faltam para chegarmos ao nosso grande objetivo”, disse Jesus Nazareno com respaldo do vice-presidente, Pedro Paulo da Mota.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar